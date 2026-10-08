Meksika’dan çifte vatandaşlığa yasak!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede devlet başkanlığı, eyalet valiliği ve başkent Mexico City belediye başkanlığı için aday olacak kişilerin çifte vatandaş olmasını yasaklayan anayasa reformunu öngören kararnameyi imzaladı.

Meksika’dan çifte vatandaşlığa yasak!
AA AA
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Sheinbaum, imza töreninde yaptığı açıklamada, "2028 yılından itibaren valilik, hükümet başkanlığı, devlet başkanlığı veya belediye başkanlığına aday olmak isteyen herkesin Meksikalı olması gerekecektir. Bu kararnamenin konusu budur." ifadelerini kullandı.

YALNIZCA YÖNETİCİ KİŞİLER ETKİLENECEK

Buna göre, 2028'de yürürlüğe girecek kararnameyle halihazırda çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin, söz konusu görevlere aday olmadan önce ikinci vatandaşlıklarını bırakmaları gerekecek.

Kararname, Meksika halkının çifte vatandaş olmasının önüne bir engel koymazken bu karardan yalnızca yönetici pozisyonlarına aday kişilerin çifte vatandaşlığı etkilenecek.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#MEKSİKA

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