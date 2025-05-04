Meksika’dan Trump’a rest: Topraklarımızda ABD askeri istemiyoruz

Meksika'nın Texcoco kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum." dediğini söyledi.

Sheinbaum, bunun üzerine Trump'a şu karşılığı verdiğini anlattı:

"Ve ona ne dedim biliyor musunuz? Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İş birliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz."

Trump ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Sheinbaum, "Meksika, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Meksika halkı bunu istiyor ve devlet başkanı olarak ben de her zaman bunu savunuyorum." ifadelerini kullandı.