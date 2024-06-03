Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı: Claudia Sheinbaum

SHEİNBAUM KİMDİR?

Yahudi kökenli bir aileden gelen Sheinbaum, 1962'de Meksiko'da doğdu. Eşi Jesus Maria Tarriba ile üniversite yıllarında tanışan Sheinbaum, 2 çocuk ve 1 torun sahibi.

Baba tarafından dedesi Litvanya'dan göçen Sheinbaum, anne tarafından dedesi de 2. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan'ı terk edip Meksika'ya göç etti.

Siyasi hayatına Obrador'un Meksiko kentinin Belediye Başkanı olduğu 2000'de Çevre Sekreteri olarak başlayan Sheinbaum, bu görevi 2006'ya kadar sürdürdü.

Sol görüşlü bir aileye mensup olan Sheinbaum, iklim aktivisti ve çevre çalışmalarıyla biliniyor.

Fizik alanında ülkenin önde gelen bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Sheinbaum, 2007'de iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaları neticesinde Nobel Ödülü kazanan akademisyen grubunun bir üyesi oldu.

Sheinbaum, 2015'te kazandığı Tlalpan Belediye Başkanlığı görevini 2017'ye kadar devam ettirdi.

Sheinbaum, 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğu Meksiko Belediye Başkanlığını en yakın rakibine 16 puan fark atarak yüzde 47 ile kazandı.

Devlet başkanlığına aday olmak için 2023'te belediye başkanlığı görevini bırakan Sheinbaum, Obrador'un da desteğiyle kurucusu olduğu Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA) devlet başkan adayı oldu.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Meksiko Ulusal Üniversitesinde (UNAM) Prof. Dr. unvanını alan Claudia Sheinbaum, yenilenebilir enerjiler ve iklim değişikliğine ilişkin çalışmalar yaptı.