Melania Trump, Epstein ile bağlantısı olduğu iddialarını reddetti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray’da yazılı olarak yaptığı açıklamada Epstein ile bağlantısı olduğu iddialarını reddetti. "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor” diyen Melania Trump, “İtibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 22:49

Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek, hakkındaki Epstein ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Melania Trump, yazılı olarak okuduğu açıklamasında, Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu.

Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.