Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti

İsrail, dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yapıyor. Masum bebekleri, sivilleri katlediyor, aileleri yok ediyor... Gazze'deki sivillerin aileleriyle birlikte bütün hatıraları da yok ediliyor. İşgal ordusu, hayatta kalabilen Filistinlilere ise asla unutamayacakları derin acılar ve travmalar bırakıyor. İsrail'in büyük bir acı bıraktığı Gazzelilerden biri de küçük Melisa.



AİLESİYLE UYKUDAYKEN

İşgal ordusu, geçtiğimiz günlerde 16 aylık Melisa Joudah ve ailesinin yaşadığı dört katlı evi vurdu. O anlarda Melisa ve ailesi uykudaydı. Daha yeni yeni yürümeye başlayan Melisa, enkazdan çıkarılırken tamamen hareketsiz ve sessizdi. Küçük kızın öldüğü sanıldı. Ancak şarapnel parçaları Melisa'nın omuriliğine saplandığı için hareket edemiyordu.