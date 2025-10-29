Melissa Kasırgası Karayipler'i vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Karayipler’de etkili olan ve en şiddetli kasırga seviyesini ifade eden 5’inci kategorideki Melissa Kasırgası nedeniyle Jamaika’da en az 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Kasırga nedeniyle Karayipler’de yaşanan ölümlerin toplam sayısı en az 7’ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 05:25

Karayipler'de etkili olan ve son olarak Jamaika'yı vuran 5'nci kategorideki Melissa Kasırgası'nın bilançosu netleşmeye başladı. Jamaika Sağlık ve Refah Bakanı Christopher Tufton, kasırgaya hazırlık amacıyla yapılan ağaç kesim çalışmaları sırasında en az 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Jamaika Yerel Yönetim Bakanı Desmond McKenzie ise, ülkenin şimdiye kadar gördüğü en ciddi doğal afetlerden birine tanıklık ettiğini belirterek, "Jamaika'nın en kötü deneyimlerinden birini yaşıyoruz. Altyapımız ciddi şekilde zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir destek mesajı aldığını belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı bize her zaman iyi davrandılar ve biz de ABD ile her zaman iyi ve güçlü ortaklar olduk. Bu nedenle, sağlayabilecekleri her türlü yardımın, gerekli gördüğümüz her türlü yardımın yapılması için çaba göstereceğiz" açıklamasında bulundu. Jamaika'daki etkisini kademeli olarak yitiren Melissa Kasırgası'nın Küba'nın ardından Bahamalar ile Turks ve Caicos Adaları dahil Karayipler'in diğer bölgelerinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.