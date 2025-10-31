Melissa Kasırgası nedeniyle Karayipler’de 44 kişi hayatını kaybetti

Melissa Kasırgası, saatte 295 kilometreye ulaşan hızıyla Jamaika, Haiti, Küba, Bermuda ve Bahamalar'ı etkisi altına aldı. Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 44'e yükseldiği belirtildi. Melissa Kasırgası'nın, salı günü Jamaika'nın güneybatısında 'Kategori 5' seviyesinde karaya ulaşarak ülke tarihinin doğrudan karaya vuran en güçlü kasırgası olduğu açıklandı. Bu, 1988'den bu yana Jamaika'yı vuran ilk büyük kasırga olarak kayıtlara geçti. Meteorologlar, Melissa'nın karaya vurduğu anda Atlantik tarihindeki en güçlü ikinci kasırga ile aynı seviyede olduğunu duyurdu.

Jamaika Enformasyon Bakanı, ülke genelinde en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Haiti'de ise 25 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Küba'nın doğusunu da yaklaşık 735 bin kişinin tahliye edildiği, çok sayıda ev ve tarım alanının ağır hasar aldığı aktarıldı.