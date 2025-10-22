Meloni: “Mısır, Katar ve Türkiye hükümetlerine minnettarız”

Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'na hitap eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bölge için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Meloni, "Bu süreci mümkün kılan diplomatik çabalar için Mısır, Katar ve Türkiye'ye; özellikle de olağanüstü çabasıyla bu başarıya katkı sunan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ediyorum" dedi.

KOŞULLAR SAĞLANDIĞINDA İTALYA HEREKETE GEÇMEYE HAZIR

Meloni, barış planının uygulanabilmesi için Hamas'ın Filistin'in geleceğinde hiçbir rolü olmaması ve silahsızlandırılması gerektiğini söyledi. "Bu şartlar yerine gelmeden Filistin Devleti'nin tanınması mümkün değildir" diyen Meloni, hükümetin bu koşullar sağlandığında harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

Hükümetin bu koşullar gerçekleştiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu belirten Meloni, "İtalya, tüm tarafları planın şartlarına saygı duymaya ve bu barış ışığının sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırmaktadır. İtalya üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.