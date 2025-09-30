Meloni’den Gazze çağrısı: “Tüm taraflar bu planı kabul etmeli”

Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin uzun zamandır Gazze'de savaşın sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için tüm çabalara destek verdiğini belirtti. "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze'deki sivilleri etkileyen korkunç insani krizin çözümü açısından da elzemdir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın planının düşmanlıkların kalıcı olarak durmasını, tüm rehinelerin serbest kalmasını ve Gazze'ye güvenli insani erişim sağlanmasını mümkün kılacağını söyleyen Meloni, "Hamas, esirleri serbest bırakarak, Gazze'nin geleceğinde rol üstlenmeyeceğini kabul ederek ve tamamen silahsızlanarak bu savaşı bitirme fırsatına sahiptir." ifadesinde bulundu.