Meloni’den Gazze çağrısı: “Tüm taraflar bu planı kabul etmeli”
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkesi sağlamak ve kalıcı barışa zemin hazırlamak için açıkladığı plana tam destek verdi. Meloni, “Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip planı kabul etmeye çağırıyoruz” dedi.
Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin uzun zamandır Gazze'de savaşın sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için tüm çabalara destek verdiğini belirtti. "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze'deki sivilleri etkileyen korkunç insani krizin çözümü açısından da elzemdir" ifadelerini kullandı.
Trump'ın planının düşmanlıkların kalıcı olarak durmasını, tüm rehinelerin serbest kalmasını ve Gazze'ye güvenli insani erişim sağlanmasını mümkün kılacağını söyleyen Meloni, "Hamas, esirleri serbest bırakarak, Gazze'nin geleceğinde rol üstlenmeyeceğini kabul ederek ve tamamen silahsızlanarak bu savaşı bitirme fırsatına sahiptir." ifadesinde bulundu.
"ADİL VE KALICI BARIŞ İKİ DEVLETLE MÜMKÜN"
İtalya'nın ABD, Avrupa ve bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içinde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Meloni, "Adil ve kalıcı barış, İsrail ve Filistin devletlerinin güvenlik içinde yan yana yaşaması ve İsrail'in Arap ve İslam ülkeleriyle tam normalleşme sağlamasıyla mümkündür" dedi.