Merkel: Türkiye merkezi rol oynuyor

16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel
, Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği
için merkezi bir rol oynadığını söyledi. Jüdische Allgemeine
gazetesi, Kudüs
'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü
'nü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi. Başbakan Merkel, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO
üyesi Türkiye, Avrupa
'ya yasa dışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" yanıtını verdi. Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele" dedi.