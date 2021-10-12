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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Merkel: Türkiye merkezi rol oynuyor

Merkel: Türkiye merkezi rol oynuyor
16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği için merkezi bir rol oynadığını söyledi. Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi. Başbakan Merkel, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasa dışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" yanıtını verdi. Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele" dedi.
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Merkel: Türkiye merkezi rol oynuyor
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