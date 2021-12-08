Merkel’den görev teslimi!

Başbakan Scholz da Merkel'e son 16 yıldaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Başbakanlıkta bulunduğunuz dönem olağanüstü zamandı. Siz de olağanüstü şeyler yaptınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde birçok zorluğun üstesinden gelindiğini ifade eden Scholz, "Önümüze bir çok kriz çıktı." dedi.