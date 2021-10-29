Merkel'e Yunanistan'da büyük şok! "Unutmadık bize 322 milyar borçlusunuz"

TAZMİNAT TARTIŞMASI

Yunanistan'da Hitler Almanyası'nın işgali sırasında Nisan 1941-Eylül 1944 tarihleri arasında yaklaşık 300 bin Yunan vatandaşı öldürülmüştü. Yunan parlamentosu Almanya'dan, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ülkede yol açtığı zarar ve işlediği suçlar nedeniyle 200 milyar Euro'dan fazla tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etmişti. Haziran 2019'da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 1. ve 2. Dünya savaşlarındaki işgallere karşılık savaş tazminatı talebiyle Almanya'ya sözlü nota vermişti. Atina yönetimi ayrıca, devlet bankasından alınan işgal kredisinin geri ödenmesini ve o dönemde çalınan tarihi eserlerin iade edilmesini istiyor.

Almanya tarafı ise söz konusu döneme ait belirtilen tazminat sorununun 1950'lilerde çözüldüğünü ve iki ülke arasında 1960'ta konuyu sona erdiren bir anlaşma imzalandığını savunuyor.