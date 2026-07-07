Merz, NATO Zirvesi'nde bir Ankara ruhu oluşmasını umuyor
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde "bir Ankara ruhu oluşmasını umduğu" bildirildi. Alman hükümet çevrelerine göre Ankara'da düzenlenecek 36. NATO ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Lahey'de geçen yıl yapılan NATO zirvesinin ardından ilk ara değerlendirme için bir fırsat olacak. Zirveyle ilgili bilgi veren hükümet kaynaklarından bir yetkili, son 12 ayda Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını 100 milyar eurodan fazla artırdığını belirterek, sadece Almanya'nın savunma harcamalarını yaklaşık 25 milyar euro artırarak 124 milyar euroya çıkardığına işaret etti.