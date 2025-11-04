Merz'den Şara’ya kritik davet!
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı ülkesine davet ettiğini açıkladı. Merz, davetin amacının Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak ve Almanya’daki Suriyelilerin geri dönüş sürecini ele almak olduğunu söyledi.
"SUÇLULARI SINIR DIŞI ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Schleswig Holstein eyaletinde konuşan Merz, "Suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Bunu somut bir şekilde uygulayacağız." dedi.
Merz, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın geri gönderme sürecine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Almanya'da artık sığınma hakkı yok. Bu nedenle sınır dışı etmelere başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.