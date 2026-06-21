Merz'den Trump'a sahte forma hediyesi

Merz’den Trump’a sahte forma hediyesi
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ABD'nin 47'nci başkanı olması nedeniyle Trump'a armağan edilen forma kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Fransa'da yapılan G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği Almanya Milli Takımı forması sahte çıktı. Formayı inceleyen ekip, orijinal değeri 150 euro olan hediyenin sırtındaki 47 numarasında hata olduğunu tespit etti. Başbakanlık ofisi, Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada, hediyenin orijinal olduğunu, forma numarasının zaman darlığı nedeniyle başka bir yerde bastırıldığını açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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