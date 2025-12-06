Meşal’den sert mesaj: “Gazze’nin kaderini yalnızca Filistin halkı belirler”

Filistin direnişinin korunmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Meşal, Batı Şeria'daki Yahudileştirme, yerleşim ve zorla göç ettirme politikalarına karşı durulması gerektiğini söyledi.

İsrail 'in bölgeyi kendi planlarına göre dizayn etmeye çalıştığını söyleyen Meşal, bunun ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Ümmetin Kudüs'ü özgürleştirme kararı almasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da düzenlenen "Ahdü'l-Kuds: Tasfiye ve Soykırıma Karşı Ümmetin İradesinin Yenilenmesi" konferansında konuşan Meşal, "Filistinliler kendi kendini yönetir. Gazze üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz." dedi.

ABD'NİN GAZZE PLANINA SERT TEPKİ

İsrail basınında yer alan, ABD'nin Gazze'yi geçici olarak yönetecek bir komite kurma planına değinen Meşal, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ateşkesin insani felaketi bitirmediğini belirten Meşal, Gazze'de açlık, abluka ve yardım engellemesinin sürdüğünü söyledi. "Gazze'de soykırımın en kanlı sahneleri durmuş olabilir ancak halk hâlâ cezalandırılıyor." dedi.

"İSRAİL YARGI KARŞISINA ÇIKARILMALI"

Meşal, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in ve liderlerinin soykırım suçlarından yargılanması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal, İsrail hapishanelerindeki 9 bini aşkın Filistinli esirin serbest bırakılması için daha fazla uluslararası baskı çağrısında bulundu.

Gazze'deki resmi kaynaklara göre, İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarında 360'dan fazla Filistinli hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar iki yıl boyunca devam etmiş ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının ise yaralanmasına yol açmıştı.