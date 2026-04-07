Mescid-i Aksa 37 gündür kapalı

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı 37 gündür Müslümanlara kapalı tutarken Yahudiler yine ibadet etti. İşte Mescid-i Aksa konusunda bilinmesi gerekenler:

İSRAİL'İN NİHAİ HEDEFİ YIKMAK

25 Şubat 1994 tarihinde El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde bir katliam oldu. Fanatik Yahudi Baruch Goldstein, Müslümanları namazda katletti. Bu saldırıyı bahane eden İsrail, İbrahim Camii'ni ikiye böldü. 1967'deki işgal anlaşmasını değiştirdiler yani. Yahudilerin camiye girmesine izin verildi. Filistinlilere göre Mescid-i Aksa'da da hedefleri bu. Yine bir güvenlik bahanesi ile önce Aksa'yı bölecekler, ardından da tamamen yıkacaklar...

TÜNELLER VE KIZIL DÜVE RİTÜELİ

İsrail, 10 yıldır Mescid-i Aksa'nın altında "arkeolojik çalışmalar" adı altında kazılar yapıyor. En az 25 tünel var. Burada kabine toplantısı bile yaptılar. Sadece Yahudileri sokuyorlar. Amaçlarını Kudüs'ün Yahudi kenti olduğunu ispatlamak olarak açıklıyorlar. Ancak bu kazılarda aslında Süleyman Mabedi'nin kalıntılarını aradıklarına inanılıyor. Asıl amaç, Mescid-i Aksa'nın duvarlarının dışını da kapsayan ve Tapınak Tepesi olarak adlandırılan bölgede yeni bir kutsal mekân inşa etmek. Radikal Yahudilerin inancına göre ayrıca "kızıl düve"nin ortaya çıkışı, Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine 3. tapınağın inşa edileceğine işaret ediyor. Belli başlı özelliklere sahip olması gereken kızıl düvenin bulunması için 1987'de Tapınak Enstitüsü'nü kurdular. Son günlerde kızıl düve söylemlerini de sıkça ortaya atıyorlar.

ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

İsrail, 1967'den beri Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor. O dönem varılan anlaşma gereği Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi yasak. Sadece Aksa içindeki Ağlama Duvarı'nda ibadetlerine izin veriliyor. Ancak son zamanlarda İsrailli yetkililer, çok sık şekilde Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın tamamına da girmesine izin veriyor. UNESCO da Mescid-i Aksa'nın Musevilik'le bir bağının olmadığına hükmetmişti.

ZEYTİN DAĞI VE MESİH İNANIŞI

İsrail, 1948'de Ağlama Duvarı'nı tamamen işgal etti. Ardından başlattığı yayılma politikasını sürdürüyor. Aksa'nın yanında Zeytin Dağı'nda Yahudi mezarlığı var. Mesih'in buraya geleceğine inanan Yahudiler, mezarlığa gömülmek istiyor. Ancak yer kalmadı. Yahudilere daha fazla yer açmak için de bölgedeki işgal sürekli artırılıyor.

EN SERT TEPKİ HEP TÜRKİYE'DEN

Türkiye, Mescid-i Aksa'nın statükosunun İsrail tarafından değiştirilme girişimine her platformda en sert tepki gösteren ülkelerin başında geliyor. Filistin de her zaman Ankara'ya teşekkür ediyor. Son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail hükümetinin esas niyeti, Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına hazırlık yapma sürecini başlatmaktır" dedi.