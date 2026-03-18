Mescid-i Aksa, İbrahim Camii Yusuf Makamı işgal altında

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 1967'den beri ilk kez tüm ramazan boyunca bir kez bile cuma namazı kılınmadı. Middle East Eye sitesine göre siyonist rejim, İran savaşını bahane ederek bayram boyunca da Aksa'yı ibadete açmayacak. Filistinlilere göre siyonistlerin amacı İbrahim Camii gibi, Aksa'yı önce bölmek sonra da yıkmak.

İsrail, işgal altında İbrahim Camii'nde de ibatede izin vermiyor.

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi. Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanılıyor.