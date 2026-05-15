Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Müslümanlara ait kutsal bir mekân olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekânlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz." İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs Günü" kapsamında düzenlenen provokatif "Bayrak Yürüyüşü"ne katılmak isteyen çok sayıda İsrailli yerleşimci, Mescid-i Aksa'nın Megaribe Kapısı önünde toplandı. Yerleşimcilerin daha sonra Burak (Ağlama) Duvarı girişi yakınında bir araya geldiği, ardından Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlediği görüldü. Aşırı sağcı İsrailliler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl yürüyüş ve çeşitli eylemler düzenliyor. İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.