Mescid-i Aksa yeniden açılıyor
Soykırımcı İsrail tarafından, İran'a yönelik saldırılardan sonra ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'nın bugün açılacağı bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi. Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın bu sabah itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.