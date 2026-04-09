Mescid-i Aksa yeniden açılıyor

Soykırımcı İsrail tarafından, İran'a yönelik saldırılardan sonra ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'nın bugün açılacağı bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi. Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın bu sabah itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!