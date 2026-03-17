Mescid-i Aksa zulmü

Terörist İsrail rejimi, uluslararası hukuku bir kez daha ayaklar altına alarak İslam'ın en kutsal mekânlarından biri olan Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. Siyonist İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarla birlikte "bölgesel güvenlik" endişeleri bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurdu. Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermeyen İsrail, ramazan ayında teravih ve cuma namazı kılınmasını engelledi. 1967'de Kudüs'ün işgal edilmesinden bu yana ilk kez ramazan ayında Aksa'da teravih namazı ve itikaf ibadetinin engellenmesi, dini ve tarihi statünün fiilen değiştirilmesine yönelik tehlikeli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınadı. Çelik, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır" dedi.