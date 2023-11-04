Mescid-i Aksa’da yine zulüm

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. 28 gündür devam eden savaşın etkilerinin Filistin'in diğer bölgelerine yansıması bölgede gerginliğe sebep oluyor. Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin birçoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'nde namazlarını kıldı. İsrail polisi bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.İsrail yetkilileri, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı saldırısından sonra İsrail'de çalışan binlerce Filistinli işçiyi Gazze'ye iade etti. İşçiler, savaştan sonra izinlerini keyfi olarak iptal eden, onları çembere alan ve gözaltı tesislerinde tutan İsrail güçleri tarafından "aşağılandıklarını", "işkence gördüklerini" ve "istismar edildiklerini" anlattı. Filistin yönetimi çalışma bakanlığı, hafta başında Gazze'den yaklaşık 4 bin 500 işçinin geri döndüğünü açıkladı. Yerel medyaya konuşan bir işçi, "Çocuklarım yaşındaki genç adamlar bizi soydu ve üzerimize işediler" dedi. İsrailli yetkililer, işçilerin tüm paralarına ve cep telefonlarına el koydu.