Mescid-i Aksa’da zulüm

Dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde soykırım yapan ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak eden siyonist İsrail rejimi bir anlaşmayı daha hiçe sayarak Mescid-i Aksa'nın 60 yıllık statükosunu dinamitliyor. İngiliz Guardian gazetesi Mescid-i Aksa'da ramazan ile birlikte ortaya çıkan İsrail baskılarını haberleştirdi. "60 yıllık ibadet anlaşması çöküyor" denilen haberde İsrail'in sadece namaz kısıtlamaları getirmekle kalmadığı, Mescid-i Aksa çalışanlarını gözaltına aldığı ve yasağa rağmen radikal Yahudi grupların da Aksa'ya yönelik baskınlarının artırıldığına dikkat çekildi.

İsrail, ramazanın ilk cumasında da izinleri olmasına rağmen Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi. Hamas, İsrail'in engellemelerine rağmen ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi çağrısında bulundu. İsrail güçleri, ramazanın ilk iftarını Mescid-i Aksa'da yapmak isteyen Filistinlilerin iftariyeliklerine el koymuştu. İsrailli fanatik gruplara ait sosyal medya paylaşımlarında ise ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri hariç her gün Kudüs saatiyle 06.30-11.30 arasında Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıldığı görüldü. Filistinlilere göre siyonist İsrail rejiminin nihai hedefi Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Yahudi tapınağı yapmak.