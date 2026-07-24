Mescid-i Aksa’ya 4200 Yahudi’den alçak saldırı

Gazze'de soykırım yapan, Batı Şeria'yı ilhak eden ve Filistin topraklarını işgal altında tutan katil İsrail devleti, Müslümanların en kutsal mekanlarından olan Mescid-i Aksa'ya yönelik alçak saldırılarına da devam ediyor. Filistin topraklarını gasbeden 4 bin 200'den fazla İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik İsraillilern, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Saldırı, faşist Yahudilerin bu yıl Aksa'ya yönelik yaptığı en geniş katılımlı baskın oldu. Baksına faşişt bakan Itamar Ben-Gvir ve Netanyahu'nun partisinden vekiller de katıldı. Öte yandan Ben-Gvir'in esnafa yönelik "Ben buranın ev sahibiyim, seni buradan atacağım" sözleri dikkat çekti. Görüntülerde Filistinli esnaf, Ben- Gvir'e hitaben, "Ben burada tek başımayım, sen ise onlarca korumayla geziyorsun. Çünkü buranın senin olmadığını biliyorsun." diyerek tepki gösterdi.

CAMİYE BASKIN

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir çevresinde önlemlerini sıkılaştırdığı ve Müslümanların ibadet etmek için Aksa'ya girişini engellediği bildirildi. Sabah namazında çok az sayıdaki Müslümanın Aksa'ya girebildiği aktarılan açıklamada, İsrail polisinin Müslümanları darbettiği kaydedildi. Fanatik İsraillilerin Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, aşırılık yanlısı grupların camiye de baskın düzenlediği kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör