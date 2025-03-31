Mescid-i Aksa’ya akın ettiler

Filistinliler, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Aksa'da kıldı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in çevresindeki alanlarda kurduğu kontrol noktalarında bazı Filistinlilere kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, İslam ümmetine İsrail'in öldürme, yıkım ve abluka ihlallerine karşı Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yaptı. İsrail'in bayramda bile kan dökmeye devam ettiğini belirten Şeyh Sabri, Aksa'nın işgalin yükü altında inlediğini vurgulayarak, "Ümmet neşe ve sevinç içinde kutlarken, bizim Filistin halkımız acı ve keder içinde yaşamaya devam ediyor. Gazze'nin çocukları, bir buçuk yıldır bayram sevincinden mahrum kaldılar. Bayramlar geçti, onlar sokakta açlık, hastalık ve acılar içinde kaldılar" dedi.