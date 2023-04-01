Mescid-i Aksa’ya küstah saldırı

İsrail zulmü ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 250 bin kişinin cuma namazına durduğu önceki gün, bir kez daha kan döktü. Bu mübarek ayda sık sık baskınlar düzenleyerek Filistinlilerin ibadet etmesini engelleyen işgalci güçler, önceki gece Mescid-i Aksa'nın girişinde 26 yaşındaki bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü. Aksa'nın Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, onları darp etti. İşgalci güçler, sonrasında Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı. Filistinli gruplar yazılı açıklama yaparak İsrail zulmüne tepki gösterdi.Hamas, "Düşman ordusunun Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde Filistinli bir genci öldürmesi, işgalcilerin halkımıza ve kutsal değerlerimize karşı yürüttüğü din savaşının bir parçasıdır" dedi. Filistin'in Kurtuluşu İçin Demokratik Cephe'den yapılan açıklamada ise, "Siyonizmin halkımıza yönelik saldırıları tehlikeli bir biçimde artıyor ve halkı kışkırtıyor" ifadelerine yer verildi. Fetih Hareketi de, Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa gönüllü muhafızları olarak bilinen Murabıtların terörize edildiğini belirterek, ayrıca fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın yapıp Talmud ayinleri düzenlemesine imkân sağlandığına dikkati çekti. Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kişinin, kimlik kontrolü yapan İsrailli polislerden birinin silahını almaya yeltendiği sırada vurulduğu iddia edildi.