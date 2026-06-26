Mescid-i Aksa’ya yönelik siyonist plan

Mescid-i Aksa’ya yönelik siyonist plan
Londra merkezli Şark'ül Avsat sitesine göre İsrail, fiili durum itibarıyla Mescid-i Aksa'nın güvenliğini kontrol etmeye başladı. Uluslararası ve ikili anlaşmalar çerçevesinde gözetim hakkına sahip olan Ürdün Haşimi Krallığı'na bağlı İslam Vakıfları İdaresi'nin Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu olması gerekiyor. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği Vali Vekili Maruf er- Rifai, 'İsrail'in İslam Vakıfları İdaresi'ni ve çalışanlarını sürekli olarak hedef aldığını, bu durumun idarenin mescitteki rolünü ve yönetim işlevini yerine getirme kapasitesini tehdit ettiğini' söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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