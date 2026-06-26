Mescid-i Aksa’ya yönelik siyonist plan
Londra merkezli Şark'ül Avsat sitesine göre İsrail, fiili durum itibarıyla Mescid-i Aksa'nın güvenliğini kontrol etmeye başladı. Uluslararası ve ikili anlaşmalar çerçevesinde gözetim hakkına sahip olan Ürdün Haşimi Krallığı'na bağlı İslam Vakıfları İdaresi'nin Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu olması gerekiyor. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği Vali Vekili Maruf er- Rifai, 'İsrail'in İslam Vakıfları İdaresi'ni ve çalışanlarını sürekli olarak hedef aldığını, bu durumun idarenin mescitteki rolünü ve yönetim işlevini yerine getirme kapasitesini tehdit ettiğini' söyledi.