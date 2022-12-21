Mesut Pazarcı Almanya’da 3 bin kişi dolandırmıştı! Dev vurgunda flaş gelişme

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Heusenstamm'da faaliyet gösteren PİM Gold isimli şirketin sahibi Mesut Pazarcı (51), 7 bin kişiyi 140 milyon euro dolandırdı.
Darmstadt Eyalet Mahkemesi, bu suça karşılık Pazarcı'yı 6 yıl 9 ay hapse mahkûm etti. 2019 yılı Eylül ayında tutuklanan Pazarcı, kararın açıklanmasının ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan cezanın kararın kesinleşmesinin ardından uygulanacağı belirtildi.
Hâkim, kararını açıklarken, "Yatırımcıların dolandırıldığına ikna olduk" dedi. Süreç, 2017'de eski çalışanın Pazarcı ile arasının bozulup şikâyetçi olmasıyla başlamıştı. 90 duruşmada 200'e yakın tanık dinlenmişti.
3 TON PARASI TOPLADI KASADAN 270 KİLO ÇIKTI
Mahkemeye göre, PİM Gold, 2016 yılından iflas bildirdiği Eylül 2019'a kadar büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu kişilerden yüzde 3 ile 6 arasında faiz vaadi ile altın topladı.
Bu altınları kasasında saklayacağı vaadinde bulunan PİM Gold, iflas bildirdi. Şirketin bir diğer dolandırıcılık yöntemi ise külçe altınlar üzerinden oldu. Şirket, külçe altını sertifika karşılığında sattı.