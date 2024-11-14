Meta, AB kullanıcılarına daha az reklam gösterecek

Meta, Avrupa Birliği (AB) düzenleyicilerinden gelen talepler doğrultusunda "öde ya da onay ver" modelinde değişiklikler yaptı. Euronews'te yer alan habere göre, Meta, AB'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına daha az kişiselleştirilmiş reklam seçeneği sunacağını açıkladı. Geçtiğimiz salı günü yapılan güncellemeyle Meta, kullanıcıları reklamsız hizmet için ödeme yapmaya ya da kişiselleştirilmiş reklamları kabul etmeye zorlayan "öde ya da onay ver" modelinde değişiklikler yaptığını duyurdu. Ücretsiz kullanımı tercih edenler "daha az kişiselleştirilmiş reklamlar" görmeyi seçebilecekler. Bu adım, AB düzenleyicilerinin baskısı sonucu atıldı. Reklamsız abonelik fiyatını da yüzde 40 düşürecek.