Meta çocukları koruyamıyor
Avrupa Komisyonu, bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi markaları barındıran ABD merkezli internet şirketi Meta hakkında bir rapor yayımladı. Buna göre Meta, 13 yaş altındaki çocukları Instagram ve Facebook'u kullanmasını engellemede başarısız oldu. Euronews'teki habere göre Komisyon, bulgularının ABD'li teknoloji devinin sistemlerinin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğini gösterdiğini açıkladı. Meta'nın kendi hizmet şartları, her iki platform için de asgari yaşı 13 olarak belirliyor. Ancak Komisyon, şirketin yaş doğrulama önlemlerinin büyük ölçüde etkisiz olduğunu belirtti. Çünkü çocuklar kayıt olurken yanlış doğum tarihi girebiliyor ve bu bilginin doğru olup olmadığını doğrulayacak bir mekanizma bulunmuyor. Bulgular, bazı AB ülkelerinin 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyaya genel yasak getirme planlarını tartıştığı bir dönemde geldi. Komisyon'un vardığı sonuçlar nihayetinde doğrulanırsa, resmi bir uyumsuzluk kararı çıkarabilir ve Meta'ya dünya çapındaki yıllık toplam cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası verebilir. Bu ceza milyarlarca euroyu bulabilir.