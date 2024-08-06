META özür diledi paylaşımı geri yükledi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram hesaplarında bir Hamas yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesini gösteren ve Haniye'nin ölümü üzerine başsağlığı dilediği bir video paylaşmıştı. ABD merkezli teknoloji devi Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in sosyal medya hesaplarından Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili paylaşımını kaldırmasının ardından "operasyonel bir hata" olduğunu söyleyerek özür diledi. Paylaşımı tekrar yükledi.BM İnsan Hakları Ofisi, sosyal medyada, ırkçı şiddeti ve nefreti körükleyici paylaşımların artmasına ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. "Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içeriklerin artışı korkutucu ve kabul edilemez" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dijital platformların, ifade özgürlüğünü ihlal etmeden, hareket etmesi gerektiği belirtildi.ABD Senatosu'nun çocukları tehlikeli çevrimiçi içerikten korumayı amaçlayan bir yasayı kabul etmesi bekleniyor. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerce desteklenen tasarı, teknoloji şirketlerini zararlı içeriklerinden sorumlu tutmaya yönelik ilk çaba olacak. Fransa'da da sosyal medyada çocuklar için ebeveyn izni gerektiren yasa onaylanmıştı.