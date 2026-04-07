Meta üzerinden çocuk ticareti

Çocuklara yönelik ihmalleri nedeniyle tüm dünyada tartışma konusu olan sosyal ağlara dair her gün yeni bir skandal ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de görülen iki davada bünyesinde Instagram ve Facebook'u barındıran Meta şirketine çocukların güvenliğini riske atmaktan milyonlarca dolarlık para cezası kesilmişti.

Dün ise İngiliz Guardian gazetesindeki haberde söz konusu davalarla da ilişkili olan ve Meta üzerinden yapıldığı belirlenen çocuk ticaretine dair detaylara yer verildi. The Guardian'ın araştırması, Meta platformlarının çocuk istismarı ve insan ticaretinde nasıl kullanıldığını ortaya koydu. Habere göre Facebook Messenger ve Instagram'daki özel hesaplar, bu ağın merkezindeydi. İnsan tacirleri, gençleri bu kanallar üzerinden tespit ediyor, güven kazanıyor ve ardından onları cinsel istismar için pazarlıyordu.