Meta uzlaşıya vardı, değişiklikler yolda
ABD'de 29 eyaletin Meta şirketine karşı açtığı tarihi davada uzlaşma kararının çıktığı ileri sürüldü. Ülke basınına göre bünyesinde Instagram ve Facebook'u barındıran Meta şirketi, en az 16 milyar dolar ödeyecek. Davada Meta'nın Facebook ve Instagram'ı çocuklarda bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığı, platformların güvenliği konusunda tüketicileri yanılttığı ve platformları kullanan çocukların kişisel verilerini usule aykırı şekilde topladığı iddiaları yer aldı. Mahkeme dosyasında yer alan bilgide, Meta'nın ABD genelinde Facebook ve Instagram kullanan gençlere yönelik bazı değişiklikler yapmayı kabul ettiği değerlendirmesi de görüldü. Bu kapsamda günlük kullanım sürelerine sınır getirilmesi ve gece saatlerinde platformlara erişimin engellenmesi gibi uygulamaların gündeme gelebileceği ifade edildi.
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