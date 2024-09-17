Meta’dan çarpıcı Rusya kararı! ABD seçimlerine haftalar kala harekete geçtiler

Sosyal medya devi Meta, pazartesi günü yaptığı açıklamada RT, Rossiya Segodnya ve diğer Rus medya platformlarına sansür uygulama kararı verdiklerini duyurdu. Yasağın uygulanması önümüzdeki günlerde başlayacak. Facebook'la beraber Meta'nın diğer uygulamaları olan Instagram, Whatsapp ve Threads de yasaktan nasibini alacak.

RUS MEDYASINA KARŞI KESKİN ADIM

Meta'nın bu kararı almasında, iki RT çalışanına karşı yöneltilen, 2024 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarının olması ileri sürüldü.

Daha önce bazı medya kuruluşlarına karşı reklam yayınlanmasını engellemek ve gönderilerinin erişimini azaltmak gibi sınırlı adımlar atan Meta bu sansür hamlesi ile Rus medyasına karşı keskin bir adım attı.

Sosyal medya devi konuya ilişkin ''Detaylı bir incelemeden sonra, Rus medya organizasyonlarına karşı uyguladığımız yaptırımları genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve bağlı diğer uzantılar yabancı müdahale faaliyetlerinden kaynaklı artık dünya çapında uygulamamızdan yasaklandılar'' açıklamasında bulundu.