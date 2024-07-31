Meta’dan İsrail’e koruma kalkanı! Haniye paylaşımlarını tek tek kaldırıyor

PAYLAŞIMLARI TEK TEK KALDIRDI!

İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail, sosyal medya platformu Instagram'a göre "tehlikeli" görüldüğü için, kendisiyle ilgili yazılan taziye mesajlarını hiçbir gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı. META'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

İSRAİL'E KORUMA KALKANI

Instagram gibi birçok sosyal medya platformları İsrail'e sosyal medyada koruma kalkanı yaptı. Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan META, nefret söylemi politikaları kapsamında Siyonizm'in "İsrailli bireyler" için kullanıldığı paylaşımları kaldıracak.