META’dan katil İsrail’e koruma kalkanı! Tamamen yasaklandı...

Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mark Zuckerberg, 'Siyonistler dünyayı yönetiyor veya medyayı kontrol ediyor' gibi iddiaları yasaklıyor. Bu açıkça şunu kanıtlıyor: Siyonistler dünyayı yönetiyor, medyayı kontrol ediyor..." sözlerine yer verdi.

Meta, Orta Doğu ile ilgili içerik moderasyon uygulamaları konusunda incelemelerle karşı karşıya kaldı. Eleştirmenler ve bazı gruplar, şirketi, platformlarında Filistinlileri destekleyen içerikleri sansürlemekle suçladı.