Meta’nın Sinvar paniği

Siyonizmin aparatı Instagram ve Facebook platformlarının sahibi Meta yine devrede. Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar, iki gün önce İsrail'in Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda şehit olmasının ardından ülkemizden birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı. Ancak Yahudi sermayeli Meta şirketi, Sinvar ile ilgili taziye paylaşımlarına sansür uyguladı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci'nin Sinvar hakkındaki başsağlığı mesajı Facebook ve Instagram platformlarından kaldırıldı. Şentop, uygulanan sansürü X hesabından yaptığı ''Meta'dan başsağlığı mesajımıza sansür...'' paylaşımıyla duyurdu. Beşinci ise sansür hakkında, ''Sizin basın hürriyetiniz de, özgürlük anlayışınız da bu kadar!'' paylaşımı yaptı. Meta taradından, geçtiğimiz aylarda eski Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine yapılan paylaşımlar engellenmiş ve paylaşım yapan kişilere yayın sınırlaması getirilmişti.