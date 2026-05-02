Meta’ya ceza geliyor
Avrupa Komisyonu, Meta'nın çocuk güvenliği konusundaki uygulamalarının Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönündeki ön bulguların ardından şirkete yönelik yaptırım sürecini hızlandırdı. Meta'nın tespit edilen eksiklikleri gidermemesi durumunda, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında küresel yıllık gelirinin yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Ancak nihai karar verilmeden önce şirketin bulgulara yanıt verme ve düzeltici önlemleri hayata geçirme imkânı bulunuyor. Avrupa Birliği, Instagram ve Facebook'u 13 yaş altındakilerin hizmetlere erişimini önlemede yetersiz kalmakla suçlamıştı.