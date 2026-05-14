Meta’ya dolandırıcılık davası
META, çocuk güvenliği ihlallerinin ardından şimdi de yaşlıları hedef alan dolandırıcı reklamlardan kâr sağladığı iddiasıyla yeni davayla karşı karşıya. ABD'de California Santa Clara Bölgesi yönetimi, Meta'nın Facebook ve Instagram üzerinden yayılan sahte reklamları bilerek engellemediğini iddia ederek dava açtı. Dava dilekçesinde, dolandırıcı reklam verenlerin aldatıcı şemalarını tanıtmak için Meta'nın reklam sistemlerine milyarlarca dolar harcadığı öne sürülüyor. Meta sözcüsü, iddiaların şirketin dolandırıcılık ve aldatıcı reklamlarla mücadele çabalarını yanlış yansıttığını belirterek davaya mahkemede itiraz edeceklerini açıkladı.