Meta’ya yapay zekâyla işten çıkarma davası

Toplu işten çıkarma süreçlerinde çalışanları belirlemek için yapay zekâyı kullanan ABD'li teknoloji şirketi Meta dava edildi. California Federal Mahkemesi'nde, Meta'nın bu yılın başlarında yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarırken yöneticilerin kişisel değerlendirmelerine başvurmak yerine yapay zekâ sistemlerini kullandığı öne sürülerek dava edildi. Dava dilekçesinde şirketin klavye tuş vuruşları, fare hareketleri ve genel sistem aktivitelerini izleyen bir dizi veri toplama aracıyla çalışanları puanladığı belirtildi. Ancak bu izleme sistemi, yasal haklarını kullanarak sağlık veya doğum iznine ayrılan çalışanlar için büyük bir adaletsizliğe yol açtı.

PERSONELİ İZLEDİ

İzinli oldukları için aktif olmayan çalışanlar, yapay zekâ algoritmaları tarafından "düşük performanslı" olarak değerlendirildi. Böylece sistem otomatik olarak bu kişileri işten çıkarılacaklar listesinin üst sıralarına taşıdı. Dilekçede yer verilen örneklere göre, bir bilim insanı, doğum öncesi yasal iznini kullanırken, doğum yapmasına sadece iki gün kala işten çıkarıldığını öğrendi. Çalışanların avukatları, resmi işten çıkarma işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar sürecin durdurulmasını ve Meta'nın yapay zekâ araçlarının bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesini talep ediyor. Meta cephesi ise suçlamaların asılsız olduğunu savunuyor.