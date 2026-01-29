Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Paylaşımda, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi. Antalya'nın doğusunda ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

EKİPLER SAHADA

Öte yandan yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışıyla mücadele için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde kardan kapanan yolları ulaşıma açtı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarında yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı. Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.