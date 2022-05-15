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Giriş Tarihi: 15.5.2022 00:34 Son Güncelleme: 15.5.2022 01:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan Berlin'de kritik üçlü zirve

AA
Bakan Çavuşoğlu’ndan Berlin’de kritik üçlü zirve

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Berlin'de kritik üçlü zirve
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