Mexico City’de bir Osmanlı nişanesi
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Meksika'nın başkenti Mexico City, ülkenin tek Osmanlı eserine sahip. Kentin tarihi merkezinde yer alan Reloj Otomano (Osmanlı Saati), kentte vefa nişanesi olarak duruyor. Osmanlı İmparatorluğu kökenli Türk, Suriye ve Lübnanlı göçmenler tarafından Meksika'nın bağımsızlığının 100. yılı kutlamaları kapsamında 1910 yılında Meksikalılara hediye ettiği saat kulesi, şehrin dikkat çekici sembolik anıtları arasında yer alıyor. Venustiano Carranza ve Bolivar caddelerinin kesişme noktasında yer alan anıt, halk arasında "Türk Saati" olarak da anılırken, bölge yaygın olarak Plaza del Reloj Otomano (Osmanlı Saat Meydanı) olarak isimlendiriliyor. Mudejar tarzı kemerli görüntüsünün yanı sıra gövdesi renkli mozaiklerle süslenen Osmanlı Saati'nin tepesinde yer alan üç adet çan her 15 dakikada bir çalıyor.