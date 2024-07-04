Mezopotamya Ekspresi, Guardian yazarını büyüledi

Nisan ayında sefere başlayan Mezopotamya Ekspresi, İngiliz gazetesi The Guardian'ın yazarı Jamie Fullerton'ın dikkatini çekti. Mezopotamya Ekspresi deneyimini köşesinde yazan Fullerton 'Harika yemekler ve müzik eşliğinde keyifli ve sosyal bir deneyim' dedi. İngiliz gazetesi The Guardian'ın gezi yazarı Jamie Fullerton, TCDD'nin Mezopotamya Ekspresi'ni yazdı. Trenin bu yılki son seferine bindiğini ifade eden Fullerton, yolculuğu "Güney Kurtalan Ekspresi'nin daha konforlu ve gezi dostu bir versiyonu" olarak tanımladı ve "Harika yemekler ve müzik eşliğinde keyifli ve sosyal bir deneyim" diye niteledi.