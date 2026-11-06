Mezuniyet konuşmasından Senato’ya

Mezuniyet konuşmasından Senato’ya
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. ARA seçimlerin en çok öne çıkan ismi Abdul es- Sayed oldu. Asıl ismi Abdurrahman Muhammed es-Sayed olan 42 yaşındaki siyasetçi başarısı ile tarih yazdı. Michigan'da Senatör seçilerek ülkede bu göreve gelecek ilk Müslüman oldu. Mısır asıllı Demokrat Abdul es-Sayed, sağlık ve göç politikalarında reform söylemlerinin yanı sıra "İsrail'in Gazze'deki "soykırımına" karşı tutumuyla da öne çıktı. Açık açık "Gazze'de soykırım yaşanıyor" dedi. Trump'a ve İsrail destekçisi gazetecilere karşı verdiği hazır cevaplarla sosyal medyada parladı. İlk olarak 2007'de üniversite mezuniyet konuşmasıyla dikkat çekti. Oxford'da halk sağlığı doktorasını tamamladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!