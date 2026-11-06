Mezuniyet konuşmasından Senato’ya
ARA seçimlerin en çok öne çıkan ismi Abdul es- Sayed oldu. Asıl ismi Abdurrahman Muhammed es-Sayed olan 42 yaşındaki siyasetçi başarısı ile tarih yazdı. Michigan'da Senatör seçilerek ülkede bu göreve gelecek ilk Müslüman oldu. Mısır asıllı Demokrat Abdul es-Sayed, sağlık ve göç politikalarında reform söylemlerinin yanı sıra "İsrail'in Gazze'deki "soykırımına" karşı tutumuyla da öne çıktı. Açık açık "Gazze'de soykırım yaşanıyor" dedi. Trump'a ve İsrail destekçisi gazetecilere karşı verdiği hazır cevaplarla sosyal medyada parladı. İlk olarak 2007'de üniversite mezuniyet konuşmasıyla dikkat çekti. Oxford'da halk sağlığı doktorasını tamamladı.
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