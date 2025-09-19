MI6’dan dijital casusluk atağı: "Sessiz Kurye" devrede

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni platform sayesinde İngiltere adına casusluk yapmak isteyenler MI6 ile doğrudan ve güvenli biçimde iletişim kurabilecek. Terörizm ve İngiltere'ye karşı düşmanca faaliyetlere dair bilgi vermek isteyenlerin bu sistemi kullanabileceği bildirildi. Platformun kullanımına ilişkin detaylar, MI6'nın YouTube kanalında yayımlanan videoyla anlatılacak.

"RUSYA VE DÜNYADAKİ MUHBİRLER İÇİN"

Açıklamada, "Rusya ve tüm dünyadaki potansiyel ajanlar" için erişime açılan sisteme girmek isteyenlere; özel bir internet tarayıcısı indirmeleri, güvenilir VPN kullanmaları ve kendi adlarına olmayan bir telefonla giriş yapmaları tavsiye edildi. MI6 Başkanı Sir Richard Moore'un, "Sessiz Kurye" platformunu bugün İstanbul'da tanıtacağı da duyuruldu.

DARK WEB'DE RESMİ VARLIK

MI6'nın bu hamlesiyle birlikte İngiltere, dark web ortamında resmen varlık gösterdi. Benzeri bir sistemin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından da kullanıldığı, ayrıca ABD ile İngiltere arasında güvenli iletişim için Google ile ortaklık kurulduğu kaydedildi.

"İNGİLTERE'NİN HASIMLARINDAN BİR ADIM ÖNDEYİZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, yaptığı açıklamada, "Dünya değişiyor, tehditler de çeşitleniyor. İngiltere'nin hasımlarının bir adım önünde olduğundan emin olmalıyız. Şimdi istihbarat teşkilatlarımızın çabalarını son teknolojiyle destekliyoruz. Böylece MI6, Rusya'da ve dünyanın dört bir yanında yeni casuslar bulabilecek." ifadelerini kullandı.