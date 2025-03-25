MİA raporunda önemli analizler: Türkiye’nin denge politikası kritik

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Rusya'nın Ukrayna savaşı, Batı yaptırımları ve enformasyon savaşlarına yönelik yaklaşımlarını değerlendirdiği "Dönüşen Çok Kutuplu Sistemde Rusya'nın Statü Arayışı" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, Rusya'nın askeri, ekonomik ve sosyokültürel alanlardaki hamleleri analiz edilerek, küresel dengelerdeki değişimin Türkiye açısından doğurduğu fırsat ve riskler değerlendirildi. İşte öne çıkan bazı detaylar:

Türkiye'nin denge politikası kritik.

Çin'e artan ekonomik bağımlılık, Rusya'nın uzun vadeli stratejik özerkliğini tehdit edebilir.

Türkiye çok kutuplu dünya düzenine uyum sürecinde dikkatli ve stratejik adımlar atıyor.

Türkiye'nin çok yönlü diplomasi becerileri uluslararası alandaki etkisini artırabilir. ANKARA