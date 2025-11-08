MİA’dan Somali raporu: Türkiye sahada etkili aktör

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Türkiye'nin Somali ile son 15 yılda geliştirdiği ortaklık modelini analiz eden "Türkiye-Somali İlişkileri: Çok Boyutlu Bir Ortaklık Modeli" başlıklı rapor yayımladı. Rapora göre, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mogadişu ziyaretiyle başlayan süreç, ilişkileri insani yardımdan pek çok alanda derinleşen stratejik ortaklığa dönüştürdü. Türkiye, Somali'de kriz zamanlarında sahaya inen değil kalıcı kurumsal ve sürdürülebilir varlık inşa eden aktör haline geldi. TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü ile binlerce Somali askerinin eğitimi sağlanarak yerel güvenlik kapasitesi güçlendirildi, Türkiye'nin askeri danışmanlık desteği, Somali'nin egemenlik kapasitesini doğrudan artırdı. 2024'te imzalanan Çerçeve Anlaşma ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Somali açıklarında üç blokta petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürütmeye başladı. Etiyopya ile Somaliland arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı sonrası gelişen kriz, Türkiye'nin profesyonellikle yürüttüğü "Ankara Süreci" sayesinde diplomatik çözüme kavuşturuldu.