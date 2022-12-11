Michelle Obama da sansürcü çıktı

Elon Musk, 3 Aralık'ta başladığı 'Twitter Belgeleri' adlı kirli çamaşırları dökmeye devam ediyor. Bağımsız araştırmacı Michael Shellenberger, Twitter'ın eski yönetimine yönelik 4'üncü ifşaatı yaparken, Musk da Twitter'ı "suç mahalli"ne benzetti. Shellenberger, 6 Ocak olaylarının ardından Twitter'ın o dönemki Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'e yönelik iç ve dış baskıların da arttığını savundu. Bu baskıların, aralarında eski First Lady Michelle Obama, Gazeteci Kara Swisher ve Chris Sacca gibi tanınan isimlerin de bulunduğu kişilerce yapıldığını kaydeden Shellenberger, bu kişilerin, ABD eski başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik taleplerini içeren açıklamalarının ekran görüntüsünü paylaştı. Twitter çalışanlarının siyasi bağışlarının, 2018, 2020 ve 2022'de sırasıyla yüzde 96, 98, 99'luk bölümünün Demokratlara gittiğini öne süren Shellenberger, buna ilişkin bağımsız gazeteci Mark Taibbi'nin paylaşımını retweetledi. Öte yandan Musk, devam eden ifşalar için yaptığı paylaşımda "Twitter, hem bir sosyal platform hem de suç mahalli" ifadesini kullandı.