Miçotakis’ten İsrail’e destek açıklaması: Yaşananlara soykırım demeyeceğim

Miçotakis, ANT1 televizyonunda katıldığı programda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin soruya "Büyük bir insani felaket yaşanıyor ancak bu kelimeyi (soykırım) kullanmayacağım. Bu, çok ağır bir ifadedir." dedi.

Gazze'deki İsrail saldırılarının bu ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ileri süren Miçotakis, "İsrail, hayal edilemeyecek ölçekte bir saldırıya maruz kaldı ve tepki gösterdi. Ancak bu, kullanılan şiddetin boyutunu haklı çıkarmaz. Bu görüşümü hem İsrail Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettim." ifadelerini kullandı.